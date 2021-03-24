ЕС и США решили запустить диалог по Китаю

БРЮССЕЛЬ, 24 марта. /ТАСС/. Евросоюз и США запустили двусторонний диалог по Китаю - специальный постоянный формат консультаций по отношениям Запада с этой страной. Об этом заявил в среду глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам переговоров в Брюсселе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Мы решили запустить диалог ЕС - США по Китаю, который будет платформой для обсуждения широкого спектра вызовов и возможностей", - сказал Боррель.

По его словам, стороны будут регулярно встречаться в рамках диалога на уровне экспертов и высокопоставленных официальных лиц. "Мы будем обсуждать экономические вопросы, права человека, безопасность и сферы конструктивного сотрудничества с Китаем, например, климатические изменения", - добавил он.

Представители ЕС и США еще осенью 2020 года в ходе телефонных переговоров решили начать диалог по Китаю, однако официального очного запуска еще не было. Цель консультаций ЕС и США по Китаю сформулировал бывший госсекретарь Майкл Помпео, выступая в Германском фонде Маршалла в Брюсселе. Он отметил, что Китай - "поднимающая голову авторитарная держава, перед лицом которой мы должны быть предельно бдительны" По его словам, "необходимо выработать единый атлантический ответ на угрозу, которую несет Китай западной демократии". Он сообщил, что США приняли предложение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о создании постоянного формата политического диалога по Китаю.

В свою очередь МИД КНР, комментируя это заявление Помпео, выразил надежду, что США и ЕС займут рациональную позицию по отношению к Китаю и откажутся от деятельности, направленной против третьих сторон. Согласно заявлению МИД КНР, развитие Китая "предоставляет миру возможность, а не создает угрозу кому бы то ни было".