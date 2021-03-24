СБУ обвинила двух экс-депутатов Рады в поставках вооружения из России

КИЕВ, 24 марта. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о разоблачении деятельности незаконного вооруженного формирования. По версии следствия, его организаторами были бывшие народные депутаты Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко.

"Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой частной военной компании. Ее деятельность была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте СБУ в среду.

"Кроме этого, по версии следствия, Семен Семенченко и Евгений Шевченко являются возможными организаторами и участниками противоправной схемы по ввозу вне таможенного контроля военных запчастей и товаров двойного назначения из Российской Федерации, которые впоследствии продавали государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам", - сказано в сообщении.

По данным СБУ, в состав группировки входило более 150 человек, которые действовали под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. "Им и другим организаторам предъявлено обвинение по статье 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований - прим. ТАСС). Решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении СБУ.

В ведомстве сообщили, что подготовка членов формирования проходила на специально обустроенной тренировочной базе в Киевской области, некоторые участники проходили обучение в центрах подготовки за рубежом. Кроме того, как сообщили в СБУ, зафиксированы данные об участии фигурантов дела в заключениях контрактов между представителями различных организаций стран Ближнего Востока, а также сообщается о предложениях организовать поставки оружия в эти страны.

Правоохранители провели около 80 обысков и изъяли почти 5500 патронов различного калибра, семь реактивных противотанковых гранат, четыре подствольных гранатомета, ручной пулемет Калашникова, пистолеты, автоматы Калашникова, помповые ружья, 38 гранатометных выстрелов ВОГ-25, 21 гранату и шесть тротиловых шашек.