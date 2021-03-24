Вице-президент США займется решением миграционных проблем на границе с Мексикой

ВАШИНГТОН, 24 марта. /ТАСС/. Вице-президент США Камала Харрис будет отвечать за решение миграционных проблем на американо-мексиканской границе, в том числе и за дипломатические консультации с соседними cтранами. Об этом сообщил журналистам в среду президент США Джо Байден. Его слова приводит пресс-пул Белого дома.

Глава государства подчеркнул, что Харрис начнет контактировать с Мексикой и странами Центральной Америки, "которые будут нуждаться в помощи для пресечения" миграционных потоков на южной границе США. "Я не могу вспомнить никого, кто бы лучше подходил для этого", - добавил американский лидер.

"Когда я был вице-президентом, я получил подобное задание. Мы достигли договоренности с демократами и республиканцами, чтобы предоставить более $700 млн странам Северного треугольника (Гватемала, Гондурас и Сальвадор - прим. ТАСС) как лучший способ не допустить того, чтобы у людей было желание покинуть [свою страну]", - отметил Байден, добавив, что одной из главных причин миграции были, в первую очередь, последствия стихийных бедствий.

Он в очередной раз подверг критике миграционную политику своего предшественника на этом посту Дональда Трампа. "Эта новая волна [мигрантов на границе], с которой мы имеем дело, началась при предыдущей администрации, но мы несем ответственность [за урегулирование ситуации]", - добавил глава Белого дома.

"Вице-президент <...> согласилась возглавить наши дипломатические усилия и работать с этими странами, чтобы те приняли назад беженцев и усилили обеспечение соблюдения миграционного законодательства на своих границах", - указал руководитель вашингтонской администрации.

Задачи вице-президента

"Нет сомнений, [на границе] сложная ситуация", - подчеркнула Харрис, заявив о необходимости ликвидации фундаментальных причин миграции. В своей новой роли она будет взаимодействовать с властями Гватемалы, Гондураса, Мексики и Сальвадора, а также с представителями их частного сектора. "Я с нетерпением жду начала дипломатических контактов с правительством, частным сектором, гражданским обществом и лидерами Сальвадора, Гватемалы и Гондураса, чтобы укрепить демократию и верховенство закона и обеспечить общее процветание в регионе", - подчеркнула Харрис.

Как сообщил журналистам представитель администрации высокого ранга, вице-президент также разработает долгосрочную стратегию по урегулированию кризиса на границе. "Настоящая цель состоит в том, чтобы создать стратегическое партнерство с этими странами на основе уважения и общих ценностей. <...> В ближайшей перспективе основное внимание будет направлено на пресечение потока мигрантов в США", - пояснил представитель исполнительной власти.

Администрация Байдена подверглась жесткой критике в свете нарастающего притока людей, которые пытаются проникнуть в США незаконно из Мексики. Политические оппоненты, в частности, утверждают, что происходящее стало следствием слишком мягкого подхода нового президента США к нелегальной иммиграции. Кроме того, американские власти критикуют за то, что несовершеннолетних нелегальных мигрантов нередко содержат в условиях, которые не подходят для детей.

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас ранее предупредил о том, что Соединенным Штатам следует готовиться к прибытию в страну рекордного за последние 20 лет числа незаконных мигрантов из государств Латинской Америки.