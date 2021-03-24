Блинкен и глава ЕК обсудили сотрудничество США и ЕС по вопросам России, Китая и Ирана

ВАШИНГТОН, 24 марта. /ТАСС/. Госсекретарь Энтони Блинкен и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе встречи в Брюсселе обсудили важность сотрудничества ЕС и США, в том числе по вопросам, связанным с РФ, КНР и Ираном. Об этом сообщила в среду пресс-служба Госдепартамента.

"[Они] обсудили важность активизации сотрудничества США и ЕС для решения общих проблем в области внешней политики и безопасности. Госсекретарь Блинкен подчеркнул желание администрации [США] работать с ЕК над решением сложных вопросов и разработкой амбициозной <...> повестки дня по таким приоритетам, как коронавирус, изменение климата, Россия, Иран, КНР, и по другим вопросам", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба Госдепартамента, стороны согласились с тем, что "партнерство США и ЕС должно играть ключевую роль в решении этих насущных вопросов, стоящих перед мировым сообществом".