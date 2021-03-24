Президент Греции отметила вклад России, Франции и Англии в освобождение Греции

АФИНЫ, 24 марта. /ТАСС/. Великие державы - Россия, Франция и Англия внесли большой вклад в борьбу греков против Османской империи в ходе национально-освободительной революции 1821-1829 годов и создание ими независимого государства. Об этом заявила в среду вечером президент Греции Катерина Сакелларопулу на приеме в президентском дворце для официальных гостей, приглашенных на торжества по случаю 200-летия греческой революции.

Россию на двухдневных мероприятиях представляет премьер-министр Михаил Мишустин, Великобританию - наследник британского престола принц Уэльский Чарльз и герцогиня Корнуоллская Камилла, Францию - министр обороны Флоранс Парли. В торжествах участвует и президент Кипра Никос Анастасиадис.

"Для нашей страны ваше присутствие на торжествах по случаю 200-летнего юбилея начала греческой революции - большая честь", - сказала Сакелларопулу, обращаясь к высоким гостям. "Наши народы связывает давняя дружба и прочные узы с момента зарождения современного греческого государства. Вклад великих держав того времени - Франции, Англии и России - в борьбу был важным. Филэллинское движение оказывало постоянную материальную и моральную поддержку", - подчеркнула президент.

Она напомнила о филэллинах во Франции и Великобритании, сказав, что в памяти греческого народа остается гибель в греческом городе Месолонгион участвовавшего в революции британского поэта и филэллина лорда Байрона. "Война за независимость вызвала резонанс и в России, где появилось множество публикаций в журналах той эпохи. В Дунайских княжествах русские офицеры участвовали в восстании Александра Ипсиланти. Ведущие русские поэты посвятили борьбе греков стихи. "Восстань, о Греция, восстань." - писал Александр Пушкин. Греки, имевшие тесные связи с правящим классом России, такие как Ипсиланти и Каподистрия, взяли на себя ведущую роль в борьбе", - подчеркнула Сакелларопулу.

Она обратила внимание на важную роль великих держав в дипломатической и военной сфере. "Их вмешательство в морское сражение при Наварино имело решающее значение для окончательной победы греков", - сказала Сакелларопулу.

В октябре 1827 года русская эскадра, действовавшая вместе с французской и английской, в морском сражении в греческой бухте Наварино полностью уничтожила флотилию Османской империи. Ключевую роль в обретении греками независимости сыграла победа России над Турцией в войне 1828-1829 годов, когда основная часть турецкой армии ушла из Греции и была разгромлена русскими войсками в Восточной Анатолии и Болгарии. В 1829 году Греция получила автономию, а в 1830 году - полную независимость.