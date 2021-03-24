США и ЕС заявили, что НАТО и Евросоюз должны сообща ставить перед собой амбициозные задачи

ВАШИНГТОН, 24 марта. /ТАСС/. Организация Североатлантического договора (НАТО) и Европейский союз (ЕС) должны сообща ставить перед собой в процессе взаимодействия более амбициозные задачи. Такое мнение выражается в обнародованном в среду совместном письменном заявлении госсекретаря Энтони Блинкена и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Этот документ был принят по итогам их переговоров в Брюсселе. В Вашингтоне текст заявления распространила пресс-служба Госдепартамента.

"Они [Блинкен и Боррель] согласились с тем, что НАТО и ЕС необходимы новые способы совместной работы, а также новый уровень амбиций, поскольку многочисленные и меняющиеся вызовы в сфере безопасности, с которыми сталкиваются союзники по НАТО и страны - участницы ЕС, делают мощное сотрудничество НАТО и ЕС незаменимым с точки зрения нашей общей безопасности", - утверждают Блинкен и Боррель. Они высказываются за максимально широкое участие США в "оборонных инициативах ЕС" и расширение "диалога по этим вопросам".

Кроме того, главы американской и европейской дипломатий сигнализировали о намерении Вашингтона и Брюсселя активизировать сотрудничество по Афганистану в целях продвижения мирного процесса и обеспечения "долгосрочной стабильности" в этой южноазиатской стране.

Наконец, Боррель и Блинкен договорились, что США и ЕС будут "продолжать тесное сотрудничество, чтобы поощрить всеобъемлющие реформы" на бывшем постсоветском пространстве, "включая страны Южного Кавказа".