Байден проведет первую полноформатную пресс-конференцию в качестве президента США

ВАШИНГТОН, 25 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден проведет в четверг первую полноформатную пресс-конференцию с момента вступления в должность главы государства.

С момента инаугурации 46-го президента Соединенных Штатов прошло девять недель. Байден, как подсчитал журнал Newsweek, станет первым за последние 100 лет американским лидером, который на столь длительный срок отсрочил свое первое полноценное общение с прессой.

Предыдущий президент страны, республиканец Дональд Трамп провел свою первую пресс-конференцию через 27 дней после инаугурации, а Барак Обама - через 20 дней после вступления в должность. Джорджу Бушу - младшему на это потребовалось 33 дня. Полноформатная пресс-конференция Байдена пройдет на 64-й день его президентского срока.

Столь долгая задержка вызвала вопросы и со стороны самих журналистов, интересовавшихся на регулярных брифингах в Белом доме, почему глава государства до сих пор не провел полноценную пресс-конференцию. В администрации объясняли это тем, что Байден сосредоточил свое внимание на борьбе с последствиями пандемии нового коронавируса и на распределении вакцин среди населения, поэтому общение с прессой в таком формате не является его приоритетом. "Президент отвечает на вопросы несколько раз в неделю", - утверждала его пресс-секретарь Джен Псаки. "Для тех, кто освещает деятельность Белого дома, это является возможностью задавать ему вопросы обо всем, что происходит, в любой день", - добавила она.

Стиль общения Байдена со СМИ действительно разительно контрастирует с тем, как вел себя его предшественник Трамп, открытость которого для прессы была почти беспрецедентной. Республиканец часто и порой очень долго общался с журналистами. После начала пандемии нового коронавируса Трамп одно время практически ежедневно участвовал в регулярных брифингах в Белом доме, которые были посвящены борьбе с COVID-19 и часто перерастали в пресс-конференции.

Попытки избегать СМИ

Политические противники тем временем обвиняют демократа в попытках избегать общения с прессой. Консервативный телеканал Fox News обращал внимание на то, как во время посещения Байденом одного из магазинов в столице, помощники американского лидера фактически удалили из помещения журналистов, пытавшихся выкрикивать вопросы президенту. Во время своих выступлений в Белом доме Байден редко отвечает на вопросы представителей СМИ и зачастую уходит сразу же после завершения речи. Нынешний президент США сам признает, что допускает оговорки.

Очередные президентские выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. Коллегия выборщиков 14 декабря 2020 года утвердила результаты голосования, согласно которым победу одержал демократ Байден. 20 января состоялась его инаугурация. Республиканец Трамп долго не признавал поражения и обращался в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия его юристов не имели успеха, их иски были отклонены судами.