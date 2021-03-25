CNN: Вашингтон подтверждает данные о запуске КНДР двух баллистических ракет

НЬЮ-ЙОРК, 25 марта. /ТАСС/. Власти США подтверждают появившиеся ранее сведения о том, что КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в американской администрации.

По его сведениям, американские военные и представители разведывательного сообщества изучают имеющиеся у них данные об испытаниях с целью установить тип ракет и дальность их полета. Ранее агентство Kyodo со ссылкой на японские правительственные источники сообщило, что КНДР осуществила запуск двух ракет, предположительно баллистических, в сторону Японского моря.

Как отмечало Kyodo, траектория полета ракет не проходила над Японией. Они, по предварительным данным, упали в Японское море за пределами японской эксклюзивной экономической зоны. По информации агентства, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, генеральный секретарь кабмина Кацунобу Като, министр иностранных дел Тосимицу Мотэги и министр обороны Нобуо Киси принимают участие в экстренном заседании национального Совета безопасности в связи с осуществленными в КНДР ракетными испытаниями.

Последний раз КНДР осуществляла запуск баллистических ракет в марте прошлого года.