СМИ: Япония созвала заседание национального Совбеза в связи с ракетным пуском в КНДР

ТОКИО, 25 марта. /ТАСС/. Япония проводит экстренное заседание национального Совета безопасности в связи с осуществленными в КНДР ракетными испытаниями. Об этом сообщило в четверг агентство Kyodo.

В заседании принимают участие премьер-министр Ёсихидэ Суга, генеральный секретарь кабмина Кацунобу Като, министр иностранных дел Тосимицу Мотэги, министр обороны Нобуо Киси.

Отмечается, что КНДР провела запуск двух ракет в сторону Японского моря. Правительство Японии считает, что обе они могут быть баллистическими. Траектория полета ракет не проходила над Японией. Они, по предварительным данным, упали в Японское море за пределами японской эксклюзивной экономической зоны.

Премьер-министр Японии распорядился приложить все усилия для сбора информации о проведенных КНДР испытаниях, а также подтвердить безопасность морских и воздушных судов.

Последний раз КНДР осуществляла запуск баллистических ракет в марте прошлого года.