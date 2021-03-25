Япония заявила, что настроена вести переговоры с РФ на основе договоренностей в Сингапуре

ТОКИО, 25 марта. /ТАСС/. Япония намерена продолжать следовать достигнутым ранее с РФ договоренностям об активизации переговоров о мирном договоре на основе советско-японской Совместной декларации 1956 года. Об этом заявил в четверг японский премьер-министр Ёсихидэ Суга в ходе парламентского заседания.

"В ходе телефонного разговора на высшем уровне в сентябре прошлого года мы подтвердили, что будем следовать достигнутым в 2018 году в Сингапуре договоренностям об активизации переговоров на основе Совместной декларации 1956 года. Изменений в нашей позиции, касающейся продолжение двусторонних переговоров, нет", - сказал он.

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги на том же заседании заявил, что Токио продолжает вести с Москвой консультации по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов. В частности, обсуждение этой темы, по его словам, ведется в формате онлайн.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

В ноябре 2018 года на встрече в Сингапуре президент России Владимир Путин и бывший тогда премьер-министром Японии Синдзо Абэ условились активизировать переговоры о мирном договоре на основе советско-японской Совместной декларации от 19 октября 1956 года. Она прекратила состояние войны между двумя странами, восстановила между ними дипломатические и консульские отношения. В декларации СССР выразил готовность передать Японии остров Шикотан и ряд прилегающих мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что их фактический переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора.

Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года. Как неоднократно заявляла российская сторона, в этом документе четко зафиксировано, что рассмотрение вопроса о пограничном размежевании возможно только после заключения мирного договора.