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Ситуация на Корейском полуострове
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Пентагон прокомментировал ракетные пуски КНДР

В Индо-Тихоокеанском командовании ВС США считают, что ракетные пуски КНДР указывают на угрозу, которую представляет для соседних стран и мирового сообщества ее программа разработки вооружений

ВАШИНГТОН, 25 марта. /ТАСС/. Ракетные пуски КНДР указывают на угрозу, которую представляет для соседних стран и мирового сообщества ее программа разработки вооружений, считают в Индо-Тихоокеанском командовании Вооруженных сил (ВС) США.

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"Нам известно о ракетных пусках КНДР сегодня утром <...>. Мы продолжим следить за ситуацией и ведем тесные консультации с нашими союзниками и партнерами. Эта деятельность подчеркивает угрозу, которую противозаконная оружейная программа КНДР представляет для соседних [с ней] стран и мирового сообщества", - говорится в поступившем в среду в ТАСС заявлении представителя Индо-Тихоокеанском командовании Майка Кафки.

"Приверженность США защите Южной Кореи и Японии остается непоколебимой", - подчеркнул представитель командования.

Ранее японский премьер-министр Ёсихидэ Суга сообщил, что КНДР впервые с 29 марта прошлого года осуществила запуск баллистических ракет. Глава правительства назвал эти действия Пхеньяна угрозой для безопасности Японии и региона, где она расположена. Премьер указал на то, что подобные запуски являются нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

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СШАКНДРСитуация на Корейском полуострове
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