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Очередная сессия Ассамблеи народа Казахстана пройдет 28 апреля

Предыдущая сессия состоялась 11 января

НУР-СУЛТАН, 25 марта. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал в четверг распоряжение о созыве 28 апреля очередной сессии Ассамблеи народа Казахстана (АНК), которая занимается реализацией национальной политики в сфере межэтнических отношений. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Созвать 29-ю сессию АНК 28 апреля 2021 года в городе Нур-Султане в Назарбаев-центре с повесткой дня "30 лет единства, мира и согласия", - говорится в распоряжении. Правительству республики поручено принять меры по организации проведения этого мероприятия.

Предыдущая сессия АНК прошла 11 января нынешнего года. В ходе нее состоялись выборы девяти депутатов Мажилиса (нижней палаты) парламента, которые избираются от ассамблеи.

Ассамблея народа Казахстана - консультативно-совещательный орган при президенте республики. Главными задачами АНК являются реализация государственной национальной политики, обеспечение общественно-политической стабильности в Казахстане и повышение эффективности взаимодействия государственных и гражданских институтов общества в сфере межэтнических отношений. Председателем АНК является первый президент республики Нурсултан Назарбаев.

Теги
КазахстанТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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