Южная Корея собрала экстренное заседание СНБ после произведенных КНДР ракетных пусков

СЕУЛ, 25 марта. /ТАСС/. Республика Корея проводит в четверг внеочередное заседание Совета национальной безопасности (СНБ) в связи с новыми ракетными пусками, произведенными КНДР. Об этом сообщил журналистам представитель администрации президента страны Кан Мин Сок.

Ожидается, что участники встречи заслушают доклад представителей министерства национальной обороны, обсудят ситуацию в целом и наметят возможные ответные шаги.

Южнокорейские военные ранее сообщили, что две ракеты КНДР, запущенные в четверг, пролетели около 430 км и упали в Японское море. Максимальная высота полета составляла 60 км.

Днем ранее стало известно, что КНДР также произвела пуски двух крылатых ракет в минувшее воскресенье.