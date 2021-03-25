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Ситуация на Корейском полуострове

Южная Корея собрала экстренное заседание СНБ после произведенных КНДР ракетных пусков

Участники встречи намерены наметить возможные ответные шаги, сообщил представитель администрации президента страны Кан Мин Сок

СЕУЛ, 25 марта. /ТАСС/. Республика Корея проводит в четверг внеочередное заседание Совета национальной безопасности (СНБ) в связи с новыми ракетными пусками, произведенными КНДР. Об этом сообщил журналистам представитель администрации президента страны Кан Мин Сок.

Ожидается, что участники встречи заслушают доклад представителей министерства национальной обороны, обсудят ситуацию в целом и наметят возможные ответные шаги.

Южнокорейские военные ранее сообщили, что две ракеты КНДР, запущенные в четверг, пролетели около 430 км и упали в Японское море. Максимальная высота полета составляла 60 км.

Днем ранее стало известно, что КНДР также произвела пуски двух крылатых ракет в минувшее воскресенье.

Теги
Ситуация на Корейском полуостровеРеспублика Корея
Ситуация на Корейском полуострове
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