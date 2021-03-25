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Сеул и Москва приложат усилия для скорейшего проведения визита Путина в Южную Корею

Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён уточнил, что визит президента России в республику намерены организовать "как только стабилизируется ситуация с COVID-19"
Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ен Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ен
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

СЕУЛ, 25 марта. /ТАСС/. Сеул и Москва приложат максимум усилий для скорейшего осуществления визита президента Владимира Путина в Республику Корея. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

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"Мы договорились прилагать совместные усилия для скорейшей организации визита президента Путина в Республику Корея, как только стабилизируется ситуация с COVID-19", - сказал он.

В свою очередь глава МИД РФ отметил, что на переговорах сторонами был подтвержден высокий уровень политического диалога, а также настрой на дальнейшее расширение и активизацию контактов, в том числе между президентами и по линии правительства. "Наши партнеры подтвердил переданное в прошлом году президенту Путину приглашение посетить Сеул с визитом. Условились, что как только позволит эпидемическая обстановка, мы вернемся к этому вопросу", - сказал он.

Принципиальная договоренность о визите лидера РФ в Республику Корея была достигнута в 2019 году, однако поездка была отложена из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичРоссияРеспублика Корея
Ситуация на Корейском полуострове
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