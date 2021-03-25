КНДР впервые за год провела запуск баллистических ракет

ТОКИО, 25 марта. /ТАСС/. КНДР в четверг впервые с 29 марта прошлого года осуществила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Проведение испытаний зафиксировала береговая охрана Японии, а также подтвердили военные Южной Кореи и США. Подробности запуска По данным Минобороны Японии, две ракеты пролетели расстояние порядка 450 км. Высота их траектории не превышала 100 км. Они упали в Японское море за пределами эксклюзивной экономической зоны Японии. Южнокорейские военные в свою очередь сообщили, что две ракеты КНДР пролетели около 430 км, а максимальная высота полета составляла 60 км.

Япония в связи с пусками не зафиксировала никакого ущерба рыболовецким судам в Японском море. Сами испытания были осуществлены в день начала эстафеты олимпийского огня в префектуре Фукусима. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга на церемонии старта забега не присутствовал, что позволило провести экстренное заседание японского Совбеза в Токио при полном составе в очном формате. Сам глава японского правительства назвал пуски прямым нарушением резолюций СБ ООН по КНДР. Также, по его словам, действия Пхеньяна угрожают региональной безопасности. Кроме того, Токио по дипломатическим каналам в Пекине выразил протест КНДР в связи с проведенными испытаниями. Активизация военной деятельности Между тем, как сообщала газета The Washington Post со ссылкой на свои источники, КНДР в конце минувшей недели провела тестовые пуски нескольких ракет малой дальности. Издание отмечало, что "КНДР в воскресенье не комментировала свои ракетные пуски, что привело в замешательство официальных должностных лиц США и Южной Кореи", поскольку обычно Пхеньян привлекает внимание к подобным событиям.