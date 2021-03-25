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Ситуация на Корейском полуострове

КНДР впервые за год провела запуск баллистических ракет

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга назвал пуски прямым нарушением резолюций СБ ООН
© AP Photo/Lee Jin-man, архив

ТОКИО, 25 марта. /ТАСС/. КНДР в четверг впервые с 29 марта прошлого года осуществила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Проведение испытаний зафиксировала береговая охрана Японии, а также подтвердили военные Южной Кореи и США.

Подробности запуска

По данным Минобороны Японии, две ракеты пролетели расстояние порядка 450 км. Высота их траектории не превышала 100 км. Они упали в Японское море за пределами эксклюзивной экономической зоны Японии. Южнокорейские военные в свою очередь сообщили, что две ракеты КНДР пролетели около 430 км, а максимальная высота полета составляла 60 км.

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Япония в связи с пусками не зафиксировала никакого ущерба рыболовецким судам в Японском море. Сами испытания были осуществлены в день начала эстафеты олимпийского огня в префектуре Фукусима. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга на церемонии старта забега не присутствовал, что позволило провести экстренное заседание японского Совбеза в Токио при полном составе в очном формате.

Сам глава японского правительства назвал пуски прямым нарушением резолюций СБ ООН по КНДР. Также, по его словам, действия Пхеньяна угрожают региональной безопасности. Кроме того, Токио по дипломатическим каналам в Пекине выразил протест КНДР в связи с проведенными испытаниями.

Активизация военной деятельности

Между тем, как сообщала газета The Washington Post со ссылкой на свои источники, КНДР в конце минувшей недели провела тестовые пуски нескольких ракет малой дальности. Издание отмечало, что "КНДР в воскресенье не комментировала свои ракетные пуски, что привело в замешательство официальных должностных лиц США и Южной Кореи", поскольку обычно Пхеньян привлекает внимание к подобным событиям.

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При этом, комментируя запуски ракет малой дальности, представитель американской администрации назвал их "нормальной военной деятельностью со стороны Севера".

В январе Белый дом сообщал, что нынешняя администрация США во главе с президентом Джо Байденом собирается подготовить новую стратегию в отношении КНДР и проводить курс в том числе на сдерживание Пхеньяна.

Предыдущие испытания

КНДР в прошлом году четыре раза проводила испытания баллистических ракет. Последний пуск состоялся 29 марта. Тогда две ракеты малой дальности, запущенные с восточного побережья страны, пролетели 230 км.

В 2019 году Пхеньян проводил ракетные пуски чаще. Их число составило 13, а всего было запущено 25 ракет.

Теги
ЯпонияСШАКНДРСитуация на Корейском полуостровеСуга, Ёсихидэ
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