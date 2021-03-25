Трюдо считает, что Путину не особенно интересно мнение Запада о нем

ОТТАВА, 25 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает, что российского лидера Владимира Путина не слишком волнует мнение Запада о нем. Соответствующее заявление Трюдо сделал, комментируя недавнее жесткое высказывание президента США Джо Байдена в адрес Путина.

"За последние пять лет, что я занимаю пост премьер-министра, у меня было несколько разговоров с Путиным и, по моим ощущениям, он может посмотреть на тебя и сказать все, что ему будет удобно в любой момент, - сказал глава правительства Канады в интервью интернет-радиостанции SiriusXM. - Ему не особенно интересно, что о нем думают Западный мир и Канада".

Ранее президент США Джо Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он президента РФ Владимира Путина "убийцей" (killer). Российский президент на онлайн-встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя в годовщину воссоединения этих регионов с Россией ответил американскому коллеге пожеланием здоровья, подчеркнув при этом, что говорит "без иронии, без шуток".