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Ситуация на Корейском полуострове

Японский премьер обсудит с президентом США нынешние пуски ракет в КНДР

Ёсихидэ Суга подчеркнул, что его предстоящий визит в США должен укрепить сотрудничество между двумя странами в вопросах обеспечения безопасности

ТОКИО, 25 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга намерен обсудить последние пуски ракет в КНДР в ходе своих предстоящих в апреле в Вашингтоне переговоров с президентом США Джо Байденом. Он заявил об этом в четверг журналистам после состоявшегося в Токио экстренного заседания Совета национальной безопасности в связи с последними действиями Пхеньяна.

"Я планирую, - сказал премьер, - обстоятельно обсудить с президентом Байденом политику в отношении Северной Кореи, включая ситуацию с нынешними пусками ракет". Он подчеркнул, что его предстоящий визит в США должен укрепить сотрудничество между двумя странами в вопросах обеспечения безопасности.

КНДР в четверг впервые с 29 марта прошлого года осуществила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. По данным японского военного ведомства, они пролетели расстояние порядка 450 км, высота их траектории в наивысшей точке была менее 100 км. Ракеты упали в море за пределами эксклюзивной экономической зоны Японии. Южнокорейские военные в свою очередь сообщили, что две ракеты КНДР пролетели около 430 км, наивысшая точка их траектории составляла 60 км.

Резолюции Совета безопасности ООН запрещают КНДР любые пуски и испытания, связанные с технологиями баллистических ракет.

Как ожидается, визит японского премьера в Соединенные Штаты состоится в первой половине апреля. Ёсихидэ Суга станет первым иностранным лидером, который проведет личную встречу с новым президентом США Джо Байденом.

Теги
ЯпонияСШАКНДРСитуация на Корейском полуостровеБайден, Джозеф (Джо)Суга, Ёсихидэ
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