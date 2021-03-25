Bloomberg: в КНР изучают вопрос создания госкомпании для надзора за собираемыми данными

ТАСС, 25 марта. Правительство Китая прорабатывает идею создания компании совместно с крупными китайскими технологическими гигантами для контроля за данными, которые фирмы собирают у сотен миллионов пользователей. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg.

По данным его источников, предварительный проект, находящийся на контроле у Народного банка Китая, предполагает создание совместно с платформами электронной коммерции и платежными платформами контролируемой государством компании. Народный банк не ответил на просьбу прокомментировать эту информацию.

Как сообщает Bloomberg, данный шаг - один из ряда вариантов, которые позволили бы Пекину ужесточить контроль над интернет-сектором страны и данными, собранными крупнейшими китайскими онлайн-компаниями - от Alibaba до ByteDance - у пользователей.

Источники подчеркивают, что одним из препятствий для реализации проекта могут стать существующие правила, связанные с конфиденциальностью информации, которые дают пользователям право решать, как сведения о них будут использоваться. Для помещения данных пользователей под надзор компании или правительства потребуется внести изменения в законодательство, отмечает Bloomberg.

Агентство подчеркивает, что пока неизвестной остается сфера действия такой возможной госкомпании, какие типы данных она будет собирать и какие источники использовать.