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Соцпартия Молдавии не поддержит кандидатуру Гросу на пост премьера

КИШИНЕВ, 25 марта. /ТАСС/. Парламентская фракция Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), которая насчитывает 37 из 101 депутата, не поддержит кандидатуру Игоря Гросу на пост премьер-министра. Об сообщил в четверг лидер ПСРМ Игорь Додон на брифинге перед заседанием парламента, на котором кандидат будет просить у депутатов утвердить программу и состав кабинета.

"Социалисты не будут голосовать за кандидатуру Игоря Гросу, так как ПСРМ и парламентское большинство выдвинули ранее кандидатуру Владимира Головатюка на этот пост", - сказал Додон.

Теги
МолдавияДодон, Игорь
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