В офисе движения "Украинский выбор" проходит обыск

КИЕВ, 25 марта. /ТАСС/. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и офиса генерального прокурора проводят обыск в офисе общественной организации "Украинский выбор", которую ранее возглавлял нынешний глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук. Об этом в четверг сообщил его коллега по партии, депутат Ренат Кузьмин в своем Telegram-канале.

"В офисе общественной организации "Украинский выбор", которую связывают с Виктором Медведчуком, СБУ и ГПУ [офис генпрокурора[ проводят обыск. Набор обвинений стандартный: Путин, страна-агрессор, сепаратизм, государственная измена", - написал Кузьмин.

Обыски депутат расценил как репрессии со стороны власти, направленные на изгнание Медведчука. "Развязав репрессии, власть пытается запугать всех инакомыслящих и выдавить из страны Медведчука. Почему именно его? Потому что именно Медведчук сегодня является последним бастионом на пути к полному захвату власти на Украине внешними управленцами, в том числе транснациональными", - написал парламентарий.

Кузьмин отметил, что офис "Украинского выбора" находится в одном здании с офисом партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кабинетами депутатов Рады от оппозиции.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о санкциях против Медведчука и его жены Оксаны Марченко, которых обвиняют в финансировании терроризма. Тогда же санкции по делу о финансировании терроризма ввели в отношении ряда других лиц, среди которых пять граждан России и 19 компаний.