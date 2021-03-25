СМИ: партия Нетаньяху побеждает на выборах в Израиле

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 марта. /ТАСС/. Партия "Ликуд" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху побеждает после подсчета 90% голосов избирателей на состоявшихся 23 марта парламентских выборах в Израиле, но создание устойчивой коалиции и нового правительства по их итогам маловероятно из-за распределения мест в будущем Кнессете (парламенте) 24-го созыва. Об этом сообщает в четверг государственное израильское радио Kan.

"После подсчета 90% голосов лагерь сторонников Нетаньяху получает 59 мест, а блок противников Нетаньяху - 56", - указывает радиостанция. По ее подсчетам, на настоящий момент 30 из 120 мест в Кнессете (парламенте) отходят "Ликуд", а ближайшему конкуренту - партии "Еш атид" лидера оппозиции Яира Лапида - 18 парламентских кресел, и большой разрыв между ними сохранится и после завершения подсчета всех голосов, что ожидается в пятницу.

Лагерь заявленных сторонников Нетаньяху по предварительным результатам подсчета голосов по состоянию на утро 25 марта получает под свой контроль 52 парламентских мандата (30 - "Ликуд", 9 - ультрарелигиозная партия ШАС, 7 - еще одна ультрарелигиозная партия "Объединенный иудаизм Торы" и 6 - новая правая партия "Религиозный сионизм"), еще 7 депутатских портфелей в коалицию может принести правая партия "Ямина", лидер которой - бывший министр обороны в предыдущем кабмине Нетаньяху Нафтали Беннет - уже заявил, что определится, кого поддерживать, только после публикации окончательных данных подсчета голосов. Беннет в Кнессете 23-го созыва, автоматически распущенном в декабре 2020 года из-за истечения сроков принятия госбюджета, находился в оппозиции и не входил в 35-е правительство Израиля. В любом случае, 59 мандатов не хватает для формирования устойчивой коалиции, что повышает вероятность проведения в стране пятых выборов осенью 2021 года, отмечает газета Yedioth Ahronoth.

Лагерь оппонентов Нетаньяху, кроме "Еш атид" (18 мандатов), по данным Kan, получает еще 32 кресла в будущем Кнессете. Это 6 мест партии "Наш дом - Израиль" Авигдора Либермана, еще 6 кресел партии "Новая надежда" бывшего однопартийца премьера Гидеона Саара, 8 мандатов центристов из "Кахоль-Лаван" во главе с действующим министром обороны Бени Ганцем, а также 7 мест левой партии "Авода" и 5 мандатов ультралевой "Мерец". Кроме этого, еще 6 мандатов получают "Объединенный арабский список", и отколовшийся от него блок "Раам" с 5 креслами, но арабские партии ранее никогда не входили в правительственную коалицию в Израиле. Аналитики, опрошенные Kan, отмечают, что объединение такого разнообразного политического спектра в устойчивую коалицию практически невозможно.

По данным ЦИК, на выборах во вторник проголосовали 4,42 млн из 6,58 млн имеющих право голоса граждан, или 67,2%. Итоговая явка оказалась на 3,8 п. п. ниже аналогичного показателя на предыдущих выборах, состоявшихся 2 марта 2020 года. Kan отмечает, что расклад сил в Кнессете вряд ли поменяется кардинально при подсчете остающихся голосов. В соответствии с действующим законодательством 31 марта председатель ЦИК должен передать президенту Реувену Ривлину окончательные данные.

Формирование коалиции

Парламентские выборы в Израиле проводятся по партийным спискам. После получения официальных результатов подсчета голосов Ривлин начнет консультации с представителями партий, избранных в Кнессет, по итогам которых поручит одному из депутатов сформировать новое правительство. Кандидатом в премьер-министры, как правило, становится лидер партии с наибольшим числом депутатских мандатов, однако сформировать кабинет президент может поручить и политику, чья партия не получила больше всего голосов, но в состоянии сформировать коалицию, поддерживаемую 61 из 120 парламентариев.

Претенденту на пост премьер-министра будут предоставлены 28 дней на формирование правительства с возможностью продления этого срока на две недели, и, если ему не удается сделать это в указанный срок, президент передаст это право другому депутату, которому на эту задачу будет отведено две недели.

Четвертые выборы за два года

Предыдущее правительство Израиля было сформировано 17 мая 2020 года по итогам состоявшихся 2 марта прошлого года парламентских выборов. Кнессет 23-го созыва был автоматически распущен 23 декабря 2020 года из-за истечения сроков утверждения госбюджета страны на 2020 год, а досрочные парламентские выборы были назначены на 23 марта.

По результатам двух предшествовавших выборам 2 марта 2020 года голосований в Израиле - 9 апреля и 17 сентября 2019 года - парламентариям не удавалось сформировать коалицию, которая контролировала бы более половины из 120 мест в Кнессете. В результате были объявлены сначала первые повторные выборы в истории Израиля, а затем и вторые.