В Сеуле заявили, что КНДР нарочно запустила ракеты перед пресс-конференцией Байдена

СЕУЛ, 25 марта. /ТАСС/. Южнокорейская разведка считает, что КНДР провела ракетные пуски специально перед пресс-конференцией президента США Джо Байдена, на которой тот, как ожидается, объявит детали новой политики в отношении народной республики. Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских депутатов, входящих в парламентский комитет по разведке.

"Национальная разведывательная служба, судя по всему, считает [предстоящую] пресс-конференцию Байдена одним из возможных поводов [для проведения КНДР ракетных пусков]. Разведка также оценивает возможность того, что причина кроется в недовольстве Пхеньяна принятием резолюции ООН о правах человека в КНДР и экстрадицией гражданина народной республики Мун Чхве Мёна в США", - рассказали южнокорейские депутаты содержание их разговоров с представителями разведывательной службы.

Yonhap напоминает, что пресс-конференция Байдена намечена на четверг. Представители новой администрации неоднократно заявляли, что она занимается пересмотром подхода к отношениям с Пхеньяном.

КНДР в четверг впервые с 29 марта прошлого года осуществила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Проведение испытаний зафиксировала береговая охрана Японии, а также подтвердили военные Южной Кореи и США.

23 марта в Женеве Совет ООН по правам человека в очередной раз принял резолюцию, осуждающую "систематическое, грубое и повсеместное нарушение прав человека" в КНДР. Подобная резолюция принимается 19 лет подряд, но в этом году она имела большее значение, поскольку в ее разработке активное участие принял Вашингтон, отмечает газета The Korea Times.

Малайзийский суд в декабре 2019 года одобрил запрос американского Федерального бюро расследований об экстрадиции Мун Чхве Мёна, который проживал в Малайзии более 10 лет с женой и двумя дочерьми. 9 марта текущего года Верховный суд Малайзии отклонил апелляцию Мун Чхве Мёна на решение о его выдаче США. 23 марта он предстал перед судом в США. Экстрадиция гражданина народной республики стала причиной разрыва дипломатических отношений между КНДР и Малайзией.