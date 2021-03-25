В Афинах прошел военный парад в честь 200-летия греческой освободительной революции

АФИНЫ, 25 марта. /ТАСС/. Военный парад в честь 200-летия национально-освободительной революции Греции против османского ига состоялся в четверг на центральной площади Афин Синтагма (Конституции). В условиях карантина мероприятие проходило без зрителей, близлежащие станции метро были закрыты, а движение рядом - перекрыто.

В параде принимали участие пешие, моторизованные и военно-воздушные части Вооруженных сил Греции, а также подразделения греческой полиции, Пожарной службы и Береговой охраны. На ряде проходивших танков были нарисованы греческие флаги с надписью "200 лет". Перед трибунами проехали ракетные установки, включая ЗРК Patriot, и тягачи с платформами, на которых были установлены беспилотники.

Парад пеших частей открыли эвзоны - бойцы Президентской гвардии, которые круглосуточно стоят в карауле у памятника Неизвестному солдату и Президентского дворца. "Эвзон" означает "хорошо подпоясанный", то есть готовый к войне и отличный боец. Чрезвычайно сложный костюм эвзона напоминает одеяние участников греческой революции с полуострова Пелопоннес и из Центральной Греции. Наиболее характерная черта костюма - юбочка фустанелла, которая состоит из 30 метров ткани и имеет 400 складок - их число соответствует количеству лет, в течение которых Греция находилась под османским игом.

Некоторые участники парада были одеты в национальные костюмы различных регионов Греции. Часть расчетов несла исторические знамена монастыря Святая Лавра и созданного в Одессе греческими патриотами тайного общества "Филики Этерия". Впервые в параде принимали участие военные подразделения стран - союзниц Греции. Вместе с греческими самолетами в воздух поднялись группы американских F-16 и Rafale французских ВВС. Пилот греческого F-16, пролетая над Синтагмой, поздравил в прямом эфире греческого телевидения жителей страны с праздником.

25 марта официально стало национальным праздником страны в 1838 году, в период правления Оттона (1832-1862) - первого короля Греции после создания независимого греческого государства. В этом году на параде, помимо руководства республики, присутствовали приглашенные гости - премьер-министр РФ Михаил Мишустин, принц Уэльский Чарльз и герцогиня Корнуоллская Камилла, президент Кипра Никос Анастасиадис, министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли.