Членов общественного движения Медведчука обвиняют в организации референдума в Крыму

КИЕВ, 25 марта. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) проводит расследование в отношении членов общественной организации "Украинский выбор", главой которой ранее был нынешний председатель политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук. Им вменяется "участие в незаконной аннексии Крыма" в связи с якобы содействием там проведению референдума в 2014 году, сообщила в четверг пресс-служба ведомства на своем официальном сайте.

"Во время досудебного расследования следователи СБУ получили неопровержимые доказательства того, что руководство и представители общественной организации ["Украинский выбор"] участвовали в организации и проведении незаконного референдума и незаконных выборов на временно оккупированной территории Автономной республики Крым и Севастополя после временной аннексии полуострова РФ. По предварительной версии следствия, они также причастны к совершению других преступных действий", - говорится в сообщении.

Известно, что спецслужба в четверг проводит обыски в офисе движения. "Следователи Службы безопасности Украины проводят следственные действия в рамках начатого уголовного производства по ст. 366 "Служебный подлог" Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении участникам о подозрениях по ст. 110 "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и ст. 111 "Государственная измена", - уточнили в ведомстве.