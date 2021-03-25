Страны Балтии ввели санкции против 118 представителей и сторонников властей Белоруссии

ВИЛЬНЮС/ТАЛЛИН, 25 марта. /ТАСС/. Страны Балтии ввели санкции в отношении еще 118 представителей властей Белоруссии и их сторонников. Об этом в четверг сообщает Министерство иностранных дел Эстонии.

"В знак солидарности с белорусским народом, отмечающим день воли, страны Балтии сегодня ввели запрет на поездки для 118 человек из правоохранительных органов и органов юстиции, ответственных за систематическое подавление демократического движения", - говорится на странице дипломатического ведомства в Twitter.

Ранее администрация президент Литвы сообщила, что "Латвия, Литва и Эстония разработали новый пакет национальных и региональных санкций против представителей белорусского режима". Согласно сообщению, о решении расширить санкционный список президент Литвы Гитанас Науседа заявил после встречи с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.

Страны Балтии 31 августа прошлого года ввели санкции в отношении 30 белорусских официальных лиц, а затем расширили этот список. Пятилетний запрет на въезд установлен для президента страны Александра Лукашенко, министров внутренних дел, юстиции и генпрокурора, представителей службы администрации президента, Центральной избирательной комиссии и силовых структур. 25 сентября страны Балтии дополнительно включили в список санкций против Белоруссии еще более 100 должностных лиц.

Глава белорусского МИД Владимир Макей 2 сентября заявил, что Белоруссия утвердила ответный список санкций в отношении стран Балтии на принятые ими ранее санкции против Минска. По его словам, в него включены те, кто, "действительно, явно вмешивался во внутригосударственные дела Белоруссии, делал соответствующие неприемлемые заявления, в том числе политические, и, более того, вносил конкретные предложения по финансовой поддержке оппонентов власти".