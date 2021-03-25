Сербия будет впускать в страну привившихся от коронавируса без ПЦР-тестов и изоляции

БЕЛГРАД, 25 марта. /ТАСС/. Граждане Сербии и иностранцы, прошедшие вакцинацию препаратами Pfizer, Sinopharm, AstraZeneca и "Спутник V", смогут въезжать в страну без ПЦР-теста и изоляции. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе правительства Сербии.

"Правительство нормативно-правовым актом уточнит, что все, кто полностью вакцинировался - с подтверждением вакцинации в Сербии, - получают возможность въехать в страну без ПЦР-теста и изоляции. То же самое будет относиться с иностранным гражданам, которые смогут без ПЦР-теста и карантина въехать в Сербию в случае полной вакцинации", - заявили в пресс-службе.

"Полная вакцинация подразумевает две дозы Pfizer, Sinopharm, "Спутник V". Учитывая, что у AstraZeneca сейчас только одна доза, подразумевается, что она приравнивается к остальным трем вакцинам. Граждане, не прошедшие вакцинацию, смогут въезжать в страну при наличии ПЦР-теста и изоляции по прибытии", - сообщил собеседник агентства.

Будет ли приниматься во внимание сертификат о вакцинации из других стран, помимо Сербии, пока не уточняется.

В настоящий момент семимиллионная Сербия провела вакцинацию свыше 2,241 млн своих граждан, из которых более 903 тыс. уже получили второй компонент препарата. По показателю вакцинированных на 1 млн жителей страна занимает первое место в регионе и второе место в Европе.

Гражданам Сербии предлагают выбрать между вакцинами американской компании Pfizer, китайской фармацевтической корпорации Sinopharm, британско-шведской фирмы AstraZeneca, а также российским препаратом "Спутник V". Вакцина из РФ пользуется наибольшей популярностью у населения. Как заявил посол Сербии в России Мирослав Лазански, около 85% жителей Сербии, записавшихся на вакцинацию, указали, что хотели бы привиться именно "Спутником V".