В непризнанной Нагорно-Карабахской республике русскому языку присвоили официальный статус

ЕРЕВАН, 25 марта. /ТАСС/. Парламент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) на заседании в четверг большинством голосов принял закон, присваивающий русскому языку официальный статус. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС депутат парламента непризнанной республики Метаксе Акопян.

"27 депутатов парламента проголосовали за принятие законопроекта, а два воздержались", - сказала она.

Глава МИД непризнанной НКР Давид Бабаян пояснил корреспонденту ТАСС, что решение присвоить русскому языку статус официального обусловлено тем, что "НКР считает РФ братской страной". "Кроме этого, у армянского народа самая большая диаспора живет в РФ - примерно 3 млн человек, 1 млн из которых родом из Арцаха [непризнанная НКР]", - отметил он.

При этом государственным языком в непризнанной республике остается армянский.