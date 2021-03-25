СМИ: администрация Байдена выделит $10 млрд на вакцинацию "неблагополучных районов"

ВАШИНГТОН, 25 марта. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена выделит в предстоящие недели почти $10 млрд на увеличение поставок вакцин от нового коронавируса в районы страны, в наибольшей степени пострадавшие от пандемии и наименее охваченные вакцинацией. Об этом со ссылкой на распространенный Белым домом информационный бюллетень сообщила в четверг газета The Hill.

Министерство здравоохранения и социальных служб США, согласно этой информации, планирует направить миллиарды долларов на поддержку местных медицинских центров, медиков и органов самоуправления, непосредственно задействованных в организации и проведении вакцинации. Большая часть этих средств поступит из подписанного ранее в этом месяце Байденом пакета мер стимулирования экономики страны в условиях пандемии объемом $1,9 трлн, который предусматривает, в частности, выделение около $400 млрд непосредственно на борьбу с пандемией.

Почти две третьих указанной суммы - $6 млрд - будут инвестированы в медицинские центры и пойдут на расширение вакцинации, проведение тестов и лечение заразившихся коронавирусом людей. Всего предполагается предоставить финансовую помощь со следующего месяца 1 400 таких центров по всей стране, которые будут привлекаться к федеральной программе расширения доступности вакцин от коронавируса для всех категорий жителей США.

По линии Центров по контролю и профилактике заболеваний США $3 млрд из указанной суммы будут направлены на поддержку штатов и местных властей в проведении вакцинации представителей национальных меньшинств, все еще с большим недоверием относящихся к заботе об их здоровье со стороны государства. К преодолению этого скептицизма, как следует из информационного бюллетеня Белого дома, с которым ознакомилась газета, планируется привлечь общественные организации и местных активистов, которые будут обходить дома и предлагать проживающим в них людям посетить пункты вакцинации, разъясняя попутно безопасность и необходимость такой процедуры в условиях пандемии.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 30 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 545 282 человека. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.