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За что стерли мой пост?
За что стерли мой пост?
За что стерли мой пост?
За что стерли мой пост?
За что стерли мой пост?

За что стерли мой пост? Модерацию ужесточают под давлением крупного бизнеса и правительств

© PK Studio/Shutterstock/Fotodom
Требования к пользователям становятся все более строгими — но меняют их IT-компании не только по своей воле

Весна 2021 года для соцсетей — снова время делать выбор. Продолжающаяся пандемия и успехи движения за расовую справедливость заставляют предпринимателей в сфере IT взглянуть на свободу слова иначе. Отстаивать ее такой, какой она сложилась на рубеже XXI века, становится все сложнее. За одни только последние дни марта в Facebook получили предупреждение трижды. 12 генеральных прокуроров штатов США направили открытое письмо соцсетям с призывом удалять антипрививочный контент. "Репортеры без границ" подали во французский суд за снисходительность к распространению "ненависти" в Сети и анонсировали иски в других странах, а Палата представителей США пригласила Марка Цукерберга, возглавляющего Facebook, руководителя Twitter Джека Дорси и генерального директора Google Сундара Пичаи на слушания. Содержание прений: совместные атаки и демократов, и республиканцев на лидеров отрасли, обещания лишить соцсети права на саморегуляцию, обвинения в невольном содействии беспорядкам и в пристрастности. Боссов IT вызвали отчитаться, достаточно ли уже приложенных усилий по удалению неприемлемого контента, или, может быть, потребуются новые. И тогда изменения в правилах неизбежны?

Трудной теме — жаркие дебаты. "Каждый из вас не справился — не смог защитить пользователей от худших последствий того, что вы создали", — заявил Цукербергу, Дорси и Пичаи конгрессмен Майкл Дойл. Другой член Палаты представителей Дональд Макичин усмотрел в модерационной политике соцсетей двойной стандарт, отразившийся в небрежении темами COVID-19 и изменения климата. Игру не по правилам видят и республиканцы: их возмущает бан Дональда Трампа в Twitter.

От кардинальных перемен IT-сектор пока спасает только несогласие между партиями. И правые, и левые готовы внести изменения в секцию 230 — фрагмент американского нормативного акта, освобождающий соцсети от ответственности за помещаемый на них контент, — но предлагают разные подходы. Это означает, что основная дискуссия еще впереди.

Возможно, она затронет и перспективную сферу развития соцсетей: создание IT-продуктов для несовершеннолетних. В ходе слушаний Цукерберг подтвердил: в обозримом будущем свет увидит Instagram для детей.

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Когда речь заходит о модерации, Соединенным Штатам есть с кого взять пример среди ближайших союзников. Введение правил, отделяющих допустимые высказывания от неприемлемых, — тенденция в западном мире. Чем больше развитых стран с их вместительными рекламными рынками принимают ограничительные законы, тем быстрее — и в том же направлении — меняются и правила соцсетей. Другого выбора у них просто не остается.

В Западной Европе первой на эту дорогу встала Германия. Принятый Бундестагом еще в 2017 году закон NetzDG установил штраф в €50 млн для IT-корпораций, пропускающих на своих платформах неприемлемые по местным представлениям сообщения. В 2020 году нормативы ужесточили. Пользователю, сигнализировавшему о недопустимом выступлении и получившему отказ в его удалении, предоставили возможность не сдаваться и апеллировать. Правда, это правило работает в обе стороны: возражать и жаловаться теперь может и автор "запрещенки". Пытаясь доказать, что он ни в чем не виновен.

В 2019 году роль европейского лидера по регламентации интернета постаралась застолбить за собой Франция. Ее президент Эмманюэль Макрон выступил инициатором Крайстчерчского призыва к глобальному ограничению контента, провоцирующего ненависть. Подписи под документом поставили несколько десятков стран, возмущенных нападением правоэкстремиста на новозеландскую мечеть в начале того года. Макрон свой курс продолжил: на саммите "Большой семерки" в Биаррице (2019) с подачи Парижа приняли декларацию по обеспечению модерации в Сети. Согласие с ней выразили шесть основных постиндустриально развитых стран, а отказалась это сделать лишь одна — США Дональда Трампа. Рассчитывать на продление той же политики при демократе Джо Байдене уже не приходится, а вот Макрон отступать пока не намерен: депутаты его партии провели через парламент закон об удалении неприемлемого контента из Сети и давлении на соцсети, правда, в 2020-м его оспорил Конституционный суд.

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В 2020 году стало ясно, что одним только давлением со стороны государств трудности социальных сетей, похоже, не исчерпываются. Менять правила поведения онлайн принуждает и другой игрок — крупный бизнес. Мотивация его не всегда ясная. Чаще всего ссылаются на риски для репутации: если реклама известного бренда всплывет в опасной близости от неприемлемого для многих контента, то продукт, за продвижение которого заплачены деньги, потеряет потенциальных покупателей. Другой довод не вполне экономический — изменение настроений в обществе. И если борьба за расовую справедливость одобряется большинством, то ведущие компании считают за лучшее приспособиться к переменам под страхом обвинений в безразличии и финансовых потерь. 

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Но вероятнее всего, дело не исчерпывается только этим. Поддержка меньшинств на протяжении последних десятилетий — политическая позиция крупного бизнеса. Летом 2020-го лидеры списка ведущих компаний Amazon, Microsoft и Apple и десятки фирм поменьше сделали крупные пожертвования на дело расовой справедливости. У многих получилось пойти и дальше: вместе с Microsoft Honda, Ford, Lego, Adidas приняли участие в глобальной кампании по бойкоту Facebook. Гром грянул среди ясного неба. Социальную cеть (использовался хештег #StopHateForProfit) обвинили в снисходительности к разжиганию розни, что якобы позволяло извлекать неэтичную выгоду на протяжении многих лет. Организацию давления взяли на себя некоммерческие структуры: NAACP и Color of Change, занимающиеся поддержкой чернокожих, антидиффамационная ADL и в особенности ее босс Джонатан Гринблатт, в прошлом сотрудник администраций Билла Клинтона и Барака Обамы.

Поначалу Цукерберг сопротивлялся. Но уже к концу июня акции Facebook вошли в опасное пике: их стоимость снизилась на 8,3%. Руководство соцсети пошло на первые уступки: сообщило о введении предупреждающих объявлений, предназначенных для сопровождения потенциально неприемлемого контента. Организаторам кампании этого не хватило. "Без толку упущенная возможность по-настоящему измениться", — отреагировали в Color of Change. 

И все же осенью 2020-го компромисс между крупным бизнесом и Facebook был найден. Еще в августе соцсеть приступила к массированному удалению сомнительного и даже полностью недостоверного контента, размещавшегося ультраправым сетевым движением Qanon. Но с платформы стерли любые оставленные его участниками сообщения, в том числе и те, в которых не содержалось никаких призывов к насилию. В октябре 2020-го Facebook расширил рамки того, что понимает под языком ненависти. Эту уступку посчитали существенной. После нее спор между соцсетью и организаторами финансового давления считается понемногу сошедшим на нет.

Свобода слова заканчивается там, где...

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Острая фаза столкновений вокруг свободы слова совпала с предвыборной кампанией в США. И ее завершение вполне закономерно могло бы означать передышку. В действительности этого не случилось: штурм Капитолия 6 января приверженцами Дональда Трампа предоставил еще один аргумент сторонникам ужесточения правил. Настроенные на гражданское неповиновение радикалы, как выяснилось в первые дни расследования, — активные пользователи соцсетей, своими планами делившиеся онлайн. Нужно ли что-то с этим делать? Недостаточность превентивных мер против смутьянов — причина, почему боссов IT 25 марта и пригласил выступить Конгресс.

Другая болезненная тема, подстегивающая запреты, — затянутые темпы прививочной кампании в международном масштабе. Вакцинация в США и странах ЕС продвигается гораздо медленнее, чем можно было рассчитывать, в том числе и потому, что часть общественного мнения воспринимает саму идею превентивного лечения в штыки. Виновата свобода слова? Скептический, а часто и антинаучный контент распространяется по социальным сетям. Его настойчиво призывают ограничить или запретить.

И все же позволит ли давление на социальные сети, кто бы ни стоял за ним, решить проблему? Как и в случае с призывами к ненависти, ограничение права на свободное высказывание может привести к последствиям, не предусмотренным инициаторами цензуры изначально. Например: к отсутствию каких-либо внятных последствий. Ведь связь между сетевыми оскорблениями и преступлениями на почве ненависти социологически не доказана. И если ограничение свободы слова для правоэкстремистов не будет сопровождаться снижением числа характерных для них преступлений, то сторонники ограничений проиграют свое пари. Есть основания прогнозировать именно это, ведь в наши дни, в сравнении с началом 2000-х, количество преступлений на почве ненависти не снижается. Зато запреты порождают фрустрацию и укрепляют самых непримиримых радикалов в осознании своей правоты, как всегда бывает с людьми, которые считают, что подвергаются преследованиям. Уже по этой причине противостояние в социальных сетях далеко от завершения.

Игорь Гашков

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