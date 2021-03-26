За что стерли мой пост? Модерацию ужесточают под давлением крупного бизнеса и правительств

Требования к пользователям становятся все более строгими — но меняют их IT-компании не только по своей воле

Весна 2021 года для соцсетей — снова время делать выбор. Продолжающаяся пандемия и успехи движения за расовую справедливость заставляют предпринимателей в сфере IT взглянуть на свободу слова иначе. Отстаивать ее такой, какой она сложилась на рубеже XXI века, становится все сложнее. За одни только последние дни марта в Facebook получили предупреждение трижды. 12 генеральных прокуроров штатов США направили открытое письмо соцсетям с призывом удалять антипрививочный контент. "Репортеры без границ" подали во французский суд за снисходительность к распространению "ненависти" в Сети и анонсировали иски в других странах, а Палата представителей США пригласила Марка Цукерберга, возглавляющего Facebook, руководителя Twitter Джека Дорси и генерального директора Google Сундара Пичаи на слушания. Содержание прений: совместные атаки и демократов, и республиканцев на лидеров отрасли, обещания лишить соцсети права на саморегуляцию, обвинения в невольном содействии беспорядкам и в пристрастности. Боссов IT вызвали отчитаться, достаточно ли уже приложенных усилий по удалению неприемлемого контента, или, может быть, потребуются новые. И тогда изменения в правилах неизбежны? Трудной теме — жаркие дебаты. "Каждый из вас не справился — не смог защитить пользователей от худших последствий того, что вы создали", — заявил Цукербергу, Дорси и Пичаи конгрессмен Майкл Дойл. Другой член Палаты представителей Дональд Макичин усмотрел в модерационной политике соцсетей двойной стандарт, отразившийся в небрежении темами COVID-19 и изменения климата. Игру не по правилам видят и республиканцы: их возмущает бан Дональда Трампа в Twitter. От кардинальных перемен IT-сектор пока спасает только несогласие между партиями. И правые, и левые готовы внести изменения в секцию 230 — фрагмент американского нормативного акта, освобождающий соцсети от ответственности за помещаемый на них контент, — но предлагают разные подходы. Это означает, что основная дискуссия еще впереди. Возможно, она затронет и перспективную сферу развития соцсетей: создание IT-продуктов для несовершеннолетних. В ходе слушаний Цукерберг подтвердил: в обозримом будущем свет увидит Instagram для детей. Германия наводит ordnung в соцсетях

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Когда речь заходит о модерации, Соединенным Штатам есть с кого взять пример среди ближайших союзников. Введение правил, отделяющих допустимые высказывания от неприемлемых, — тенденция в западном мире. Чем больше развитых стран с их вместительными рекламными рынками принимают ограничительные законы, тем быстрее — и в том же направлении — меняются и правила соцсетей. Другого выбора у них просто не остается. В Западной Европе первой на эту дорогу встала Германия. Принятый Бундестагом еще в 2017 году закон NetzDG установил штраф в €50 млн для IT-корпораций, пропускающих на своих платформах неприемлемые по местным представлениям сообщения. В 2020 году нормативы ужесточили. Пользователю, сигнализировавшему о недопустимом выступлении и получившему отказ в его удалении, предоставили возможность не сдаваться и апеллировать. Правда, это правило работает в обе стороны: возражать и жаловаться теперь может и автор "запрещенки". Пытаясь доказать, что он ни в чем не виновен. В 2019 году роль европейского лидера по регламентации интернета постаралась застолбить за собой Франция. Ее президент Эмманюэль Макрон выступил инициатором Крайстчерчского призыва к глобальному ограничению контента, провоцирующего ненависть. Подписи под документом поставили несколько десятков стран, возмущенных нападением правоэкстремиста на новозеландскую мечеть в начале того года. Макрон свой курс продолжил: на саммите "Большой семерки" в Биаррице (2019) с подачи Парижа приняли декларацию по обеспечению модерации в Сети. Согласие с ней выразили шесть основных постиндустриально развитых стран, а отказалась это сделать лишь одна — США Дональда Трампа. Рассчитывать на продление той же политики при демократе Джо Байдене уже не приходится, а вот Макрон отступать пока не намерен: депутаты его партии провели через парламент закон об удалении неприемлемого контента из Сети и давлении на соцсети, правда, в 2020-м его оспорил Конституционный суд. Уйдем и деньги заберем

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В 2020 году стало ясно, что одним только давлением со стороны государств трудности социальных сетей, похоже, не исчерпываются. Менять правила поведения онлайн принуждает и другой игрок — крупный бизнес. Мотивация его не всегда ясная. Чаще всего ссылаются на риски для репутации: если реклама известного бренда всплывет в опасной близости от неприемлемого для многих контента, то продукт, за продвижение которого заплачены деньги, потеряет потенциальных покупателей. Другой довод не вполне экономический — изменение настроений в обществе. И если борьба за расовую справедливость одобряется большинством, то ведущие компании считают за лучшее приспособиться к переменам под страхом обвинений в безразличии и финансовых потерь.

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Но вероятнее всего, дело не исчерпывается только этим. Поддержка меньшинств на протяжении последних десятилетий — политическая позиция крупного бизнеса. Летом 2020-го лидеры списка ведущих компаний Amazon, Microsoft и Apple и десятки фирм поменьше сделали крупные пожертвования на дело расовой справедливости. У многих получилось пойти и дальше: вместе с Microsoft Honda, Ford, Lego, Adidas приняли участие в глобальной кампании по бойкоту Facebook. Гром грянул среди ясного неба. Социальную cеть (использовался хештег #StopHateForProfit) обвинили в снисходительности к разжиганию розни, что якобы позволяло извлекать неэтичную выгоду на протяжении многих лет. Организацию давления взяли на себя некоммерческие структуры: NAACP и Color of Change, занимающиеся поддержкой чернокожих, антидиффамационная ADL и в особенности ее босс Джонатан Гринблатт, в прошлом сотрудник администраций Билла Клинтона и Барака Обамы. Поначалу Цукерберг сопротивлялся. Но уже к концу июня акции Facebook вошли в опасное пике: их стоимость снизилась на 8,3%. Руководство соцсети пошло на первые уступки: сообщило о введении предупреждающих объявлений, предназначенных для сопровождения потенциально неприемлемого контента. Организаторам кампании этого не хватило. "Без толку упущенная возможность по-настоящему измениться", — отреагировали в Color of Change. И все же осенью 2020-го компромисс между крупным бизнесом и Facebook был найден. Еще в августе соцсеть приступила к массированному удалению сомнительного и даже полностью недостоверного контента, размещавшегося ультраправым сетевым движением Qanon. Но с платформы стерли любые оставленные его участниками сообщения, в том числе и те, в которых не содержалось никаких призывов к насилию. В октябре 2020-го Facebook расширил рамки того, что понимает под языком ненависти. Эту уступку посчитали существенной. После нее спор между соцсетью и организаторами финансового давления считается понемногу сошедшим на нет. Свобода слова заканчивается там, где...

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