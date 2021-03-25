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НАТО пообещала силовой ответ на агрессию с применением невоенных средств

При этом генсек альянса Йенс Столтенберг отметил, что никогда не предоставит своему потенциальному противнику "привилегию знания", когда страны НАТО задействуют статью Североатлантического договора, в которой закреплен принцип коллективной обороны
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг EPA-EFE/FRANCOIS WALSCHAERTS / POOL
Описание
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© EPA-EFE/FRANCOIS WALSCHAERTS / POOL

НЬЮ-ЙОРК, 25 марта. /ТАСС/. Организация Североатлантического договора (НАТО) намерена использовать силу даже в том случае, если агрессия в отношении ее стран - участниц совершается с применением невоенных средств. С таким предупреждением выступил в четверг на интернет-семинаре в Университете Южной Флориды генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы никогда не предоставим своему потенциальному противнику привилегию знания в точности, когда мы [союзники по Североатлантическому альянсу] задействуем статью 5. Но мы ясно говорили, что будем задействовать статью 5, когда сочтем это необходимым. Кроме того, мы можем задействовать статью 5, когда видим агрессию с применением иных средств, а не обычных военных средств", - заявил Столтенберг.

Он имел в виду статью 5 подписанного в Вашингтоне в 1949 году Североатлантического договора. В ней закреплен принцип коллективной обороны Организации Североатлантического договора. Статья предусматривает коллективный ответ в случае "вооруженного нападения на одну или несколько" стран - членов НАТО.

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Столтенберг, Йенс
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