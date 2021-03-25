Байден заявил, что вывести американские войска из Афганистана к маю будет трудно

ВАШИНГТОН, 25 марта. /ТАСС/. Администрация США столкнется со сложностями в выводе американских войск из Афганистана к 1 мая, но на данный момент нет планов оставлять их в стране до следующего года. Об этом заявил на пресс-конференции в четверг президент США Джо Байден.

По его словам, "будет трудно уложиться к крайнему сроку - 1 мая". Как пояснил американский лидер, это обусловлено "тактическими соображениями". "Мы не будем оставаться долго, - добавил Байден. - Мы уйдем, вопрос - когда мы уйдем".

Говоря о возможности того, что войска США останутся в Афганистане до следующего года, президент ответил: "Я не могу представить, что так будет". Байден также отметил, что рассчитывает на начало процесса общенационального примирения в Афганистане под эгидой ООН.