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Байден заявил, что вывести американские войска из Афганистана к маю будет трудно

При этом президент США заверил, что новая администрация не намерена в течение долгого времени сохранять военное присутствие в республике
Презмдент США Джо Байден EPA-EFE/STEFANI REYNOLDS / POOL
Описание
Презмдент США Джо Байден
© EPA-EFE/STEFANI REYNOLDS / POOL

ВАШИНГТОН, 25 марта. /ТАСС/. Администрация США столкнется со сложностями в выводе американских войск из Афганистана к 1 мая, но на данный момент нет планов оставлять их в стране до следующего года. Об этом заявил на пресс-конференции в четверг президент США Джо Байден.

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По его словам, "будет трудно уложиться к крайнему сроку - 1 мая". Как пояснил американский лидер, это обусловлено "тактическими соображениями". "Мы не будем оставаться долго, - добавил Байден. - Мы уйдем, вопрос - когда мы уйдем".

Говоря о возможности того, что войска США останутся в Афганистане до следующего года, президент ответил: "Я не могу представить, что так будет". Байден также отметил, что рассчитывает на начало процесса общенационального примирения в Афганистане под эгидой ООН.

Теги
АфганистанСШАБайден, Джозеф (Джо)
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