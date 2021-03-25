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Саммит ЕС постановил активизировать сотрудничество с Турцией

Такое решение было принято в ответ на действия Анкары по деэскалации ситуации вокруг Кипра
© REUTERS/Yves Herman

БРЮССЕЛЬ, 25 марта. /ТАСС/. Саммит ЕС принял решение активизировать политический и экономический диалог с Турцией в ответ на действия Анкары по деэскалации ситуации вокруг Кипра, но предупредил о возможности новых санкций, если ситуация изменится. Об этом говорится в распространенном в четверг в Брюсселе итоговом заявлении встречи глав государств и правительств ЕС по отношениям с Турцией.

"Мы приветствуем недавнюю деэскалацию в Восточном Средиземноморье благодаря прекращению нелегальной буровой деятельности (Турции в спорных водах близ побережья Кипра, направленной на разведку углеводородов - прим. ТАСС), возобновлению двусторонних переговоров с Грецией и предстоящим переговорам по кипрской проблеме под эгидой ООН, - говорится в документе. - С целью укрепить эту позитивную динамику ЕС готов начать с Турцией поэтапный, пропорциональный и обратимый диалог по активизации сотрудничества по ряду направлений".

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