Саммит ЕС постановил активизировать сотрудничество с Турцией

БРЮССЕЛЬ, 25 марта. /ТАСС/. Саммит ЕС принял решение активизировать политический и экономический диалог с Турцией в ответ на действия Анкары по деэскалации ситуации вокруг Кипра, но предупредил о возможности новых санкций, если ситуация изменится. Об этом говорится в распространенном в четверг в Брюсселе итоговом заявлении встречи глав государств и правительств ЕС по отношениям с Турцией.

"Мы приветствуем недавнюю деэскалацию в Восточном Средиземноморье благодаря прекращению нелегальной буровой деятельности (Турции в спорных водах близ побережья Кипра, направленной на разведку углеводородов - прим. ТАСС), возобновлению двусторонних переговоров с Грецией и предстоящим переговорам по кипрской проблеме под эгидой ООН, - говорится в документе. - С целью укрепить эту позитивную динамику ЕС готов начать с Турцией поэтапный, пропорциональный и обратимый диалог по активизации сотрудничества по ряду направлений".