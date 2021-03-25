Байден заявил, что намерен бороться за переизбрание на пост президента США в 2024 году

ВАШИНГТОН, 25 марта. /ТАСС/. Американский лидер Джо Байден намерен бороться за переизбрание на пост президента США в 2024 году. Об этом он заявил в четверг на своей первой полноформатной пресс-конференции с момента вступления в должность главы государства.

"Мой ответ - да. Я планирую бороться за переизбрание, этого я ожидаю", - сказал он.

Ему был также задан вопрос, рассчитывает ли он участвовать в выборах вместе с Камалой Харрис в качестве кандидата на пост вице-президента. "Я в полной мере ожидаю, что так и будет, она прекрасно выполняет работу, она прекрасный партнер", - ответил Байден.

Внутриполитический раскол в стране

Президент США заявил, что ответственность за то, будет ли продолжаться внутриполитический раскол в стране, лежит в первую очередь на его противниках из Республиканской партии.

"Я думаю, что моим коллегам-республиканцам придется решать, хотим мы работать вместе или нет. Либо же они решат, что хотят идти по пути <...> разделения страны, продолжать политику раскола. Но я так поступать не стану", - заявил американский лидер. "Все, что я знаю, - это то, что меня избрали для того, чтобы я решал проблемы, а не создавал раскол", - добавил он.

Байден также подчеркнул, что намерен поочередно заняться всеми основными внутриполитическими проблемами страны, в том числе иммиграционной реформой и ужесточением контроля над оборотом огнестрельного оружия, однако его основным приоритетом в настоящий момент остается борьба с пандемией нового коронавируса.