Байден заявил о намерении "привлекать Китай к ответственности"

ВАШИНГТОН, 25 марта. /ТАСС/. Вашингтон намерен активизировать взаимодействие с союзниками и партнерами с целью принятия мер в отношении Китая. Об этом заявил на пресс-конференции в четверг президент США Джо Байден.

Американский лидер отметил, что ранее в текущем месяце обсуждал с представителями ряда государств, "как привлекать Китай к ответственности в регионе". Байден констатировал, что такие консультации, в частности, проводили с Австралией, Индией и Японией. "Поскольку надо, чтобы демократические страны работали сообща", - отметил он. Байден подчеркнул, что такие консультации будут продолжены, в том числе с европейскими странами.

"Мы ясно дадим понять, что <...> будем привлекать Китай к ответственности, чтобы страна следовала правилам, касается ли это Южно-Китайского моря, Северо-Китайского моря (вероятно, имеется в виду Восточно-Китайское море - прим. ТАСС), соглашения по Тайваню или ряда других вопросов", - добавил американский лидер.

Байден напомнил, что ранее переговорил с председателем КНР Си Цзиньпином. "У нас состоялся двухчасовой разговор. И мы ясно дали друг другу кое-что понять. Я вновь ясно ему дал понять то, что лично говорил [до этого] при нескольких личных встречах: мы не стремимся к конфронтации, хотя знаем, что будет жесткая, жесткая конкуренция", - рассказал хозяин Белого дома.

Он также подчеркнул, что Вашингтон будет настаивать на том, "чтобы Китай играл по международным правилам справедливой конкуренции, справедливой практики, справедливой торговли".