Власти Венесуэлы обвинили Гуайдо в хищении средств для закупки вакцин от COVID-19

ГАВАНА, 25 марта. /ТАСС/. Власти Венесуэлы начали уголовное расследование против лидера оппозиции Хуана Гуайдо по обвинению в хищении средств государства, предназначенных для борьбы с распространением коронавируса. Об этом в четверг сообщил генеральный прокурор республики Тарек Вильям Сааб в эфире телеканала Venezolana de Television.

"Мы начали уголовное расследование по факту хищения ресурсов венесуэльского государства, которые могли быть использованы, в частности, для борьбы с пандемией COVID-19 и закупки вакцин, - заявил он. - Прокуратура уже возбудила 25 дел, в рамках которых среди прочих фигурантов расследует действия экс-депутата Хуана Гуайдо".

В среду исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что на счетах страны в иностранных банках находится около $7 млрд, часть из которых руководство республики планирует направить на закупку вакцин против коронавируса. По ее словам, в ответ на запросы о снятии денег банки стран, признающих Гуайдо в качестве президента, сообщили, что не могут провести операцию, исходя из "инструкций правительства".

Ситуация в Венесуэле резко обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство членов Евросоюза. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция. Однако за прошедшие два года Мадуро со своего поста так и не ушел, а часть стран отозвали свое признание Гуайдо.