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Зеленский ввел в действие стратегию военной безопасности Украины

Проект стратегии ранее утвердило правительство страны

КИЕВ, 25 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны об утверждении стратегии военной безопасности страны. Об этом сказано в указе главы государства, опубликованном на сайте офиса президента в четверг.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 25 марта 2021 года "О Стратегии военной безопасности Украины", - говорится в документе.

Проект стратегии был ранее утвержден правительством страны.

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УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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