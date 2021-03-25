Зеленский ввел в действие стратегию военной безопасности Украины

КИЕВ, 25 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны об утверждении стратегии военной безопасности страны. Об этом сказано в указе главы государства, опубликованном на сайте офиса президента в четверг.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 25 марта 2021 года "О Стратегии военной безопасности Украины", - говорится в документе.

Проект стратегии был ранее утвержден правительством страны.