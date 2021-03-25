СМИ: в Греции заявили, что удовлетворены решением саммита ЕС по Турции

АФИНЫ, 25 марта. /ТАСС/. Греция удовлетворена итоговым заявлением встречи глав государств и правительств ЕС, посвященным отношениям с Турцией. Об этом сообщили в четверг правительственные источники Афинскому Македонскому агентству новостей (АМNА).

По данным АМNА, греческие правительственные чиновники удовлетворены совместным заявлением 27 лидеров Евросоюза по Турции, которое, как они говорят, "основано на отчете [верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности] Жозепа Борреля и подтверждает результаты предыдущих заседаний Европейского совета, касающихся соседней страны". По словам источников, это двойной подход, который включает в себя позитивные меры, но также и санкции, если Турция будет вновь совершать односторонние действия и правонарушения.

В документе речь идет также об иммиграции и беженцах, поскольку Турция призвана сотрудничать в борьбе с нелегальной иммиграцией на основе Совместной декларации ЕС и Турции, которая, как было указано, должна быть реализована без исключений.

"Все решения касаются постепенного, пропорционального и обратимого процесса. Карт-бланш не выдается Турции, поведение которой будет оценено в соответствующих решениях в июне", - заявили правительственные чиновники. По их словам, "после интенсивных переговоров были внесены существенные изменения по сравнению с первоначальным проектом" итогового заявления, и, как они подчеркнули, "окончательный текст сбалансирован и отражает отчет Борреля".

Саммит ЕС принял решение активизировать политический и экономический диалог с Турцией в ответ на действия Анкары по деэскалации ситуации вокруг Кипра, но предупредил о возможности новых санкций, если ситуация изменится. Об этом говорится в распространенном в четверг в Брюсселе итоговом заявлении встречи глав государств и правительств ЕС, посвященном отношениям с Турцией.

"Мы приветствуем недавнюю деэскалацию в Восточном Средиземноморье благодаря прекращению нелегальной буровой деятельности (Турции в спорных водах близ побережья Кипра, направленной на разведку углеводородов - прим. ТАСС), возобновлению двусторонних переговоров с Грецией и предстоящим переговорам по кипрской проблеме под эгидой ООН, - говорится в документе. - С целью укрепить эту позитивную динамику ЕС готов начать с Турцией поэтапный, пропорциональный и обратимый диалог по активизации сотрудничества по ряду направлений".

При этом ЕС предупредил, что если Турция возобновит "дестабилизирующую деятельность", то сотрудничество может быть свернуто и ЕС "применит все имеющиеся в его распоряжении инструменты, чтобы защитить свои интересы, интересы своих стран-членов (имеются в виду Греция и Кипр - прим. ТАСС) и региональную стабильность". В заявлении подчеркивается, что ЕС будет мониторить действия Анкары и даст им новую оценку на следующем саммите в июне.