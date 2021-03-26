В ЕК заявили, что производители вакцин должны сначала поставлять в ЕС, потом - на экспорт

БРЮССЕЛЬ, 26 марта. /ТАСС/. Фармакологические компании могут экспортировать свои вакцины, произведенные в ЕС, только выполнив контрактные обязательства по поставкам в страны Евросоюза. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг на пресс-конфренции по итогам саммита ЕС.

"Компании должны сначала выполнить свои контракты, которые у них есть со странами ЕС, прежде чем они смогут экспортировать вакцины. Это в полном объеме касается [препарата компании] AstraZeneca", - отметила она. Ранее ЕК сообщила, что AstraZeneca поставила в ЕС в первом квартале в четыре раза меньше вакцины, чем обязалась по контракту.