Саудовские силы ПВО перехватили семь беспилотников хуситов

КАИР, 26 марта. /ТАСС/. Расчеты противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили в четверг вечером семь заминированных беспилотников, запущенных мятежниками из йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его информации, целью атак были два университета в провинциях Наджран и Джизан, а также населенный пункт Хамис-Мушаит. Между тем, как передает телестанция Sky News Arabia, хуситы также запустили баллистическую ракету из Саны, однако она упала в йеменской провинции Эль-Джауф. Данные о возможных пострадавших или нанесенном ущербе не приводятся.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся более пяти лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.

Хуситы систематически осуществляют атаки, главной целью которых остается Саудовская Аравия и ее инфраструктура, в том числе нефтяная. Так, 19 марта официальный представитель ВС мятежников бригадный генерал Яхья Сариа заявил о нанесении ударов по территории королевства. По словам генерала, обстрелу подверглись объекты компании Saudi Aramco. Утверждалось, что удары были нанесены при помощи шести беспилотников, а цели были поражены с высокой степенью точности. Позднее в Минэнерго саудовского королевства сообщили об атаке дронов на нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco, в результате чего возник пожар. Погибших не было.