Байден: США ведут идеологическую борьбу с Россией и КНР, отстаивая ценности демократии

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты ведут на текущем этапе истории идеологическую борьбу с Россией и Китаем, отстаивая ценности демократических государственных систем в противовес автократиям. Такое мнение выразил в четверг на своей первой полноценной пресс-конференции президент США Джо Байден.

"Я предсказываю, что ваши дети и внуки будут работать над докторскими диссертациями, посвященными вопросу о том, кто добился успеха: автократия или демократия. Потому что на кону стоит именно это. И не только в случае с Китаем. Бросьте взгляд и на другие регионы мира", - заявил журналистам глава американской администрации.

По его словам, мировое сообщество переживает сейчас "четвертую промышленную революцию, имеющую огромные последствия". "Наша [американская] демократия оснащена для конкуренции, поскольку все имеют право голоса", - считает лидер США. "Ясно, - убежден Байден, - совершенно ясно, и большинство исследователей, с которыми я беседовал в стране, соглашаются со мной: речь идет о битве между практичностью демократий и автократиями в XXI веке". "Если вы заметили, то Россия о коммунизме больше не упоминает", - сказал глава Белого дома.

С точки зрения руководителя вашингтонской администрации, Соединенные Штаты должны продолжать решительно добиваться от других стран следования либерально-демократической модели западного образца. "Как только [американский] президент отходит от этого, как поступил предыдущий [глава Белого дома Дональд Трамп], мы [США] начинаем терять легитимность в мире", - отметил Байден.

Кроме того, он пообещал, что не допустит, пока находится у власти, превращения Китая в самое влиятельное государство на мировой арене. "Я предвижу жесткую конкуренцию с Китаем. У Китая главная цель, и я не критикую их за саму цель, - стать лидирующей страной мира, самой богатой страной мира и самой могущественной страной мира. Этого при мне не произойдет. Так как Соединенные Штаты продолжат расти и расширяться", - заявил президент.