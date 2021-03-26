Саудовская Аравия сообщила об атаке на нефтехранилище в Джизане

КАИР, 26 марта. /ТАСС/. Станция распределения нефтепродуктов в Саудовской Аравии подверглась в четверг вечером атаке. Об этом сообщило в пятницу Саудовское агентство печати со ссылкой на источник в Минэнерго королевства.

По его данным, нападение было совершено около 21:00 по местному времени в Джизане. В результате обстрела снарядом на одном из топливных хранилищ вспыхнул пожар, пострадавших нет. "Осуждаем эту трусливую диверсию, направленную против жизненно важных объектов и нацеленную не только против королевства, но и против безопасного экспорта нефти, стабильности поставок энергоресурсов миру, свободы глобальной торговли, а также всей мировой экономики", - указали в ведомстве. Там также отметили, что подобные действия оказывают влияние на судоходство и приводят к серьезным экологическим катастрофам в прибрежных районах и территориальных водах.

Как сообщалось ранее, в четверг вечером расчеты противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили восемь заминированных беспилотников, запущенных мятежниками из йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы).

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся более пяти лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.

Хуситы систематически осуществляют атаки, главной целью которых остается Саудовская Аравия и ее инфраструктура, в том числе нефтяная. Так, 19 марта официальный представитель ВС мятежников бригадный генерал Яхья Сариа заявил о нанесении ударов по территории королевства. По словам генерала, обстрелу подверглись объекты компании Saudi Aramco. Утверждалось, что удары были нанесены при помощи шести беспилотников, а цели были поражены с высокой степенью точности. Позднее в Минэнерго саудовского королевства сообщили об атаке дронов на нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco, в результате чего возник пожар. Погибших не было.