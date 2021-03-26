Госдепартамент назвал "дестабилизирующими" ракетные пуски КНДР

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Власти США осуждают и считают "дестабилизирующими" недавние ракетные пуски КНДР. Об этом заявил в четверг ТАСС представитель американского внешнеполитического ведомства.

"США осуждают дестабилизирующие запуски баллистических ракет КНДР. Эти пуски нарушают ряд резолюций СБ ООН и угрожают региону и международному сообществу в целом", - сказал он.

"Наша приверженность защите Южной Кореи и Японии остается непоколебимой. Незаконные программы КНДР по ядерному оружию и баллистическим ракетам представляют собой серьезные угрозы международному миру и безопасности, а также подрывают глобальный режим нераспространения", - добавил сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

КНДР в четверг впервые с 29 марта прошлого года осуществила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Проведение испытаний зафиксировала береговая охрана Японии, а также подтвердили военные Южной Кореи и США. Согласно данным Минобороны Японии, две ракеты пролетели расстояние порядка 450 км, высота их траектории в наивысшей точке была менее 100 км. Они упали в море за пределами эксклюзивной экономической зоны Японии. Южнокорейские военные в свою очередь сообщили, что две ракеты КНДР пролетели около 430 км, наивысшая точка их траектории составляла 60 км. Резолюции Совбеза ООН запрещают КНДР любые пуски и испытания, связанные с технологиями баллистических ракет.