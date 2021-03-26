Блинкен выразил надежду, что Анкара предпримет действия для решения ситуации с С-400

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен надеется на то, что Турция предпримет "некоторые действия" для решения ситуации с российскими зенитными ракетными системами С-400. Об этом глава американской дипломатии заявил в интервью телеканалу Euronews.

"Мы напрямую с ними взаимодействуем. У нас очень откровенные и открытые переговоры, и я надеюсь, что Турция предпримет некоторые действия для того, чтобы решить, например, проблему, которую создают для альянса [НАТО] C-400", - сказал он. Текст интервью распространила в четверг пресс-служба Госдепартамента.