Блинкен: разногласия по "Северному потоку - 2" не повлияют на отношения США и ФРГ в целом

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Разногласия по вопросу проекта газопровода "Северный поток - 2" не повлияют на отношения между США и Германией в целом. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью телеканалу Euronews. Стенограмму беседы Госдепартамент опубликовал в четверг.

"В первую очередь важно то, что Германия является одним из наших ближайших союзников и партнеров где-либо в мире. Мы работаем вместе каждый день над многими вопросами, которые оказывают глубокое воздействие на жизни наших граждан, и мы работаем как ближайшие партнеры. Тот факт, что у нас есть разногласие из-за "Северного потока - 2", и оно реально, не влияет и не повлияет на партнерство и отношения в целом", - сказал он.

При этом Блинкен вновь заявил, что вашингтонская администрация считает проект "плохой сделкой для Европы". "Мы ясно дали понять, президент [США Джо] Байден ясно дал понять, что, по его мнению, "Северный поток - 2" - это плохая идея и плохая сделка для Европы, для нас, для альянса [НАТО]. Он (проект строительства газопровода - прим. ТАСС) подрывает основные принципы ЕС в области энергетической безопасности и энергетической независимости. Он, как мне кажется, представляет собой вызов для Украины, Польши и других стран, которые нам небезразличны. <...> Для меня было очень важно иметь возможность сказать это прямо и четко моему другу [главе МИД ФРГ] Хайко Маасу, чтобы не было двусмысленности. И дело в том, что у нас в США есть законы, которые требуют от нас введения санкций в отношении компаний, которые материально помогают строить газопровод. Я просто хотел удостовериться, что наши партнеры понимают нашу позицию по этому [вопросу] и [понимают, что] нам нужно будет делать в дальнейшем", - добавил глава американской дипломатии.

В среду Блинкен после встречи с Маасом сообщил о том, что на переговорах на полях министерской встречи НАТО им не удалось снять разногласия по "Северному потоку - 2", более того, американская сторона предупредила Берлин об угрозе санкций немецким компаниям.

18 марта Госдепартамент США в очередной раз предостерег участников проекта "Северный поток - 2" от продолжения работ по его строительству, пригрозив им санкциями. Как сообщило в тот же день агентство Bloomberg со ссылкой на источники, новые рестрикции американской администрации могут затронуть компанию Nord Stream 2 AG.

Позиция Вашингтона

Вашингтон открыто выступает против сооружения "Северного потока - 2" и предпринимает активные усилия, направленные на блокирование этого проекта, в первую очередь в целях нанесения удара по интересам Москвы и оказания поддержки Украине как стране, через которую транзитом в Европу следует российский природный газ. Кроме того, многие эксперты указывают, что США пытаются продавить таким образом поставки на европейский рынок своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного. Принятое в США в минувшие несколько лет законодательство предусматривает возможность применения односторонних ограничительных мер в отношении фирм, участвующих в реализации проекта "Северный поток - 2".

Последний предполагает сооружение двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд кубометров в год. Новый трубопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.