МИД Китая заявил о новых санкциях в отношении Великобритании

ТАСС, 26 марта. Китай ввел санкции в отношении девяти физических и четырех юридических лиц из Великобритании из-за "лжи и дезинформации" о ситуации вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Об этом сообщает в пятницу агентство Reuters со ссылкой на МИД КНР.

"Китай оставляет за собой право принять дополнительные меры", - прокомментировали ситуацию в министерстве иностранных дел.

В заявлении министерства говорится, что лицам, в отношении которых введены санкции, и членам их семей будет запрещен въезд на территорию Китая. Китайские граждане и учреждения также не смогут вести дела с людьми и компаниями из санкционного списка.

22 марта ЕС утвердил новые санкции в отношении 11 физических лиц и четырех компаний, в том числе из России и Китая, причастных, по мнению сообщества, к нарушению прав человека. В черный список попали четверо граждан и одна организация Китая "за преследования уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне". В ответ в тот же день правительство Китая ввело санкции в отношении 10 парламентариев, ученых и политиков, а также в отношении четырех юридических лиц ЕС за вмешательство во внутренние дела Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.