Минобороны Японии заявило, что КНДР 25 марта запустила баллистические ракеты нового типа

ТОКИО, 26 марта. /ТАСС/. Военное ведомство Японии полагает, что КНДР 25 марта провела пуски двух баллистических ракет нового типа. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио министр обороны Нобуо Киси.

"Это были баллистические ракеты нового типа, которые раньше не запускали", - сказал он. Министр отметил, что их впервые показали в январе на военном параде в Пхеньяне по случаю съезда Трудовой партии Кореи. "Мы будем укреплять нашу противоракетную оборону на основе дальнейшего анализа этих систем", - сказал глава военного ведомства.

Ранее КНДР также объявила, что провела 25 марта испытания двух новых тактических управляемых ракет. Центральная северокорейская газета Rodong Sinmun в пятницу опубликовала фотографии их запуска с мобильных установок и сообщила, что ракеты могут нести боевой заряд массой до 2,5 тонны. Как проинформировало издание, они пролетели около 600 км и упали в заданной точке в Японском море. Газета также сообщила, что лидер КНДР Ким Чен Ын при испытании не присутствовал.

Северокорейское информационное агентство ЦТАК уведомило в пятницу, что новые тактические ракеты летят по низкой и изменяющейся траектории. "Разработка этой системы вооружений, - говорится в сообщении, - очень важна для повышения военной мощи нашей страны и отражения всех видов военных угроз, существующих на Корейском полуострове".

Осуществленный 25 марта запуск баллистических ракет стал первым в КНДР с 29 марта прошлого года. Проведение испытаний зафиксировала Береговая охрана Японии, а также подтвердили военные Южной Кореи и США. Согласно данным Минобороны Японии, две ракеты пролетели расстояние около 450 км, высота их траектории в наивысшей точке была менее 100 км. Они упали в море за пределами эксклюзивной экономической зоны Японии. Южнокорейские военные в свою очередь сообщили, что две ракеты КНДР пролетели около 430 км, наивысшая точка их траектории составляла 60 км.

Резолюции Совбеза ООН запрещают КНДР любые пуски и испытания, связанные с технологиями баллистических ракет.