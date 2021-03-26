Таиланд: год без массового туризма

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча ровно год назад объявил о введении на территории страны чрезвычайного положения в связи с пандемией COVID-19. На тот момент в королевстве было зарегистрировано чуть больше тысячи инфицированных.

Одним из основных ограничений стал частичный запрет на въезд в страну иностранным гражданам. Среди исключений - доставка грузов, дипломатические миссии, иностранцы, имеющие разрешения на работу в королевстве, граждане Таиланда с разрешениями из посольств и справками о состоянии их здоровья, а также любые другие поездки, разрешенные премьером.

Прекращение массового туризма

Данное ограничение на год остановило в стране массовый туризм, который на протяжении последних лет активно развивался. Для сравнения: в 2019 году Таиланд посетили почти 40 млн иностранцев, а по итогам 2020 года в королевстве побывали лишь 6,7 млн человек, большинство которых успели приехать до конца марта.

За год доход от туристической деятельности упал с 1,91 трлн до 332 млрд батов (с $63,1 млрд до $10,96 млрд). Кроме того, без работы, по разным оценкам, остались от 2 млн до 4 млн человек, задействованных в данной области. До пандемии порядка 8,3 млн человек были обеспечены работой благодаря сфере туризма.

Не спасает пока даже частичное ослабление действующих ограничений, о котором было объявлено в июле. Основным препятствием для многих туристов остается дорогостоящий двухнедельный карантин, который у некоторых может занять большую часть отпуска. Так, с 9 июля прошлого года по начало марта текущего года Таиланд посетили всего 89,12 тыс. иностранных граждан. Количество россиян, прибывших в королевство в этот период, составило 1 621.

Обезлюдевший Пхукет

Наиболее пострадавшими от отсутствия туристов являются провинция Пхукет и различные острова, которые жили благодаря иностранным посетителям. По наблюдениям корреспондента ТАСС, одна из частей острова Пхи-Пхи заброшена. Многие бунгало простаивают в убранном виде, ожидая постояльцев, а единственными видимыми жителями острова являются многочисленные кошки.

Похожая ситуация сложилась в некоторых частях Пхукета, где в основном остались жить экспаты, продолжающие посещать некоторые заведения. Несмотря на помощь правительства, не всем предприятиям удавалось выживать на протяжении года. На некоторых улицах Пхукета даже закрылись круглосуточные магазины 7-Eleven и Family Mart, а также некоторые рестораны быстрого питания McDonald's.

На главной улице развлечений и ночной жизни - Бангла-роуд - из сотен заведений сейчас работают лишь единицы. Они пытаются завлечь немногочисленных посетителей острова различными акциями, чтобы продолжать работу в ожидании полного открытия границ.

Обстановка и планы правительства

К настоящему времени общее число инфицированных в королевстве превысило 28,4 тыс., вылечились более 26,9 тыс. человек, умерли 92 пациента. С 28 февраля в стране началась вакцинация препаратом против коронавируса, произведенным китайской компанией Sinovac. Режим чрезвычайного положения из-за пандемии продлен до 31 мая.

Несмотря на это, с 1 апреля власти намерены сократить срок карантина для прибывающих в страну с 14 до 10 дней. Кроме того, для вакцинированных от коронавируса иностранных граждан период обязательного пребывания в карантине с апреля будет сокращен до семи дней. При этом прививка должна быть сделана не позднее, чем за 14 дней до приезда в Таиланд, и не ранее, чем за три месяца до поездки.

Помимо этого, с 1 июля правительство планирует разрешить привившимся иностранцам прибывать на Пхукет и не проходить обязательный карантин. Для этого на острове 15 апреля должна начаться вакцинация населения, которое составляет порядка 466,5 тыс. человек.

Полная отмена обязательной изоляции в стране запланирована на 1 октября. К этому времени власти намерены привить до 35 млн человек из 66-миллионного населения королевства.

По оценкам правительства, до конца года Таиланд могут посетить до 8 млн иностранцев, однако специалисты отрасли не уверены, что это возможно.

Григорий Зименков