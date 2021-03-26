Вице-президент США обсудила с заместителем премьера Канады проблемы миграции

ТАСС, 26 марта. Вице-президент США Камала Харрис в телефонном разговоре с заместителем премьер-министра Канады Христей Фриланд подтвердила приверженность союзу двух стран и обсудила проблемы миграции. Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг пресс-службой Харрис.

Харрис и Фриланд обсудили партнерство в вопросах, представляющих взаимный интерес для стран в так называемом Северном треугольнике (Гватемала, Гондурас и Сальвадор), включая совместную работу по устранению глубинных причин миграции из Центральной Америки. Они также говорили о совместной работе США и Канады в области поддержки женщин и помощи малому бизнесу, в том числе путем расширения доступа к капиталу и укрепления профсоюзов.