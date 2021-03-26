Двоих мужчин задержали в Австралии по подозрению в связях с терористами в Сирии

ТАСС, 26 марта. Двое жителей Австралии были задержаны в результате контртеррористической операции в Брисбене и Мельбурне, их подозревают в причастности к управлению сложной террористической сетью. Об этом сообщила в пятницу федеральная полиция страны на своем сайте.

Как сообщает полиция, оба подозреваемых, предположительно, занимали руководящие роли в синдикате на юго-востоке Квинсленда, который придерживался идеалов религиозного экстремизма и занимался отправкой желающих в Сирию. В материалах полиции также говорится, что двое задержанных "создали в Австралии, Турции и Сирии сети, которые использовались австралийскими иностранными боевиками-террористами для проникновения в Сирию, чтобы присоединиться к террористическим организациям, включая "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), и участвовать во враждебных действиях против сирийских правительственных сил".

Подозреваемым может грозить до 20 лет тюремного заключения.

Глава федеральной полиции Стивен Даметто из Управления по борьбе с терроризмом и специальными расследованиями заявил, что аресты являются демонстрацией командной работы австралийских стражей правопорядка и Австралийской разведывательной службы безопасности по обеспечению безопасности сообщества.