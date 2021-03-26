Министры обороны Японии и Великобритании осудили ракетные пуски КНДР

ТОКИО, 26 марта. /ТАСС/. Министр обороны Японии Нобуо Киси провел телефонный разговор со своим британским коллегой Беном Уоллесом, в ходе которого они обсудили ситуацию вокруг осуществленного КНДР пуска баллистических ракет. Об этом сообщило в пятницу японское оборонное ведомство.

"Что касается запуска Северной Кореей двух баллистических ракет, то министры решительно осудили это как угрозу миру и безопасности и отметили, что это серьезная проблема для всего международного сообщества. Кроме того, стороны отметили, что такие запуски являются нарушением резолюций Совбеза ООН", - отмечается в заявлении министерства.

Осуществленный 25 марта запуск баллистических ракет стал первым в КНДР с 29 марта прошлого года. Проведение испытаний зафиксировала Береговая охрана Японии, а также подтвердили военные Южной Кореи и США. Согласно данным Минобороны Японии, две ракеты пролетели расстояние около 450 км, высота их траектории в наивысшей точке была менее 100 км. Они упали в море за пределами эксклюзивной экономической зоны Японии. Южнокорейские военные в свою очередь сообщили, что две ракеты КНДР пролетели около 430 км, наивысшая точка их траектории составляла 60 км.

КНДР также объявила, что провела 25 марта испытания двух новых тактических управляемых ракет. Центральная северокорейская газета Rodong Sinmun в пятницу опубликовала фотографии их запуска с мобильных установок и сообщила, что ракеты могут нести боевой заряд массой до 2,5 тонны. Как проинформировало издание, они пролетели около 600 км и упали в заданной точке в Японском море. Газета также сообщила, что лидер КНДР Ким Чен Ын при испытании не присутствовал.